عرمان: لا مانع لدينا من بدء المفاوضات الفورية مع حكومة حمدوك...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان، اتّفاق الحركة مع رؤية رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك حول السلام في البلاد.

وقال عرمان في مُقابلة بثّتها “العربية” أمس، “نتّفق مع رؤية رئيس الوزراء حول السلام رغم تعقيد الوضع”، وأضاف: “نحن مستعدون للانخراط الفوري في مفاوضات السلام مع الحكومة الجديدة”، ونوه إلى أن الإفراج عن أسرى الحركات المسلحة سيدفع عملية السلام إلى الأمام، وكشف عن زيارة وفد حكومي عالي المستوى إلى جوبا قريباً من أجل دفع عملية السلام قُدُماً.

وكانت قِوى “الجبهة الثورية”، عقدت بدعوة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، سلسلة اجتماعات بجوبا لتوحيد مواقفها من السلام، وانضم إليها “تجمُّع قوى تحرير السودان” الذي يرأسه الطاهر حجر رغم أنه ليس عضواً في “الثورية”، وأعلنت الجبهة توحيد فصائلها بقيادة مالك عقار ومني اركو مناوي، واختارت الهادي إدريس رئيساً لها.