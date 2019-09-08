مناوي: الطريق معبد امام رئيس الوزراء الجديد لتحقيق السلام الدائم بالبلاد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، حكومة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بأنها تجاوزت المُحاصصة بنسبة معقولة، فيما نَعَتَ رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، خطاب حمدوك في إعلان الحكومة، بالواعد والمُلامس لأشواق السودانيين.

وقال مناوي في تغريده على “تويتر” أمس، “مبروك لحمدوك لتجاوزه المحاصصة بنسبة معقولة”، وأضاف بأنّ طريق السلام مُعبّدٌ أمام رئيس الوزراء، ورهن ذلك بالخروج من الصورة الوردية المرسومة في عقول الناس، والوقوف على الأوضاع الحقيقيّة لمشاكل البلاد، ودعا مناوي، رئيس الوزراء لبدء زيارته الداخلية بإقليم دارفور لمُؤازرة أهلها والاعتذار لهم عن فظائع الحرب، ومِن ثَمّ زيارة دولة جنوب السودان، وقال: “نقول لحمدوك ابدأ زيارتك مِن دارفور لمُؤازرة أهلها بقايا الإبادة، مُـــرُوراً بجنوب السودان لإلقاء التحية والاعتذار”.

وفي السياق، وصف جبريل في تغريدة على “تويتر”، خطاب رئيس الوزراء بالواعد والمُلامس لأشواق المُواطنين، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للحكومة الجديدة.