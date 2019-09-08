فى يومين.. أغنية "غور" لـ ماجد المهندس تتخطى 650 ألف مشاهدة

تخطت أغنية "غور" للمطرب العراقى ماجد المهندس 650 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد يومين من طرحها على يوتيوب، والأغنية من كلمات واحد، وألحان وتر، وتوزيع رأفت.

ماجد المهندس بدأ مسيرته الفنية فى 1991، واستطاع بفضل موهبته الفريدة أن يبهر العالم و يضع بصمة مميزة في عالم الغناء، ومن أبرز الأغنيات التى قدمها "سيد الأحباب" و"بدون أسماء" و"نبض قلبى" و"على الله" وغيرهم .

يذكر أن آخر ماجد المهندس أغنية "هذى جدة"، على يوتيوب، وهى بمثابة هدية منه إلى عروس البحر الأحمر، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، إضافة إلى أغنية "أوقعلك عقد" وهى من كلمات محمد الواصف، ألحان على جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد.