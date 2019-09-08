ماجد المهندس بدأ مسيرته الفنية فى 1991، واستطاع بفضل موهبته الفريدة أن يبهر العالم و يضع بصمة مميزة في عالم الغناء، ومن أبرز الأغنيات التى قدمها "سيد الأحباب" و"بدون أسماء" و"نبض قلبى" و"على الله" وغيرهم .
يذكر أن آخر ماجد المهندس أغنية "هذى جدة"، على يوتيوب، وهى بمثابة هدية منه إلى عروس البحر الأحمر، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، إضافة إلى أغنية "أوقعلك عقد" وهى من كلمات محمد الواصف، ألحان على جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر فى يومين.. أغنية "غور" لـ ماجد المهندس تتخطى 650 ألف مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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