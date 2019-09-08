"الدعم السريع": مستمرون في تأمين الموسم الزراعي بـ"غرب دارفور"

أكدت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور أن تأمينها الموسم الزراعي سيستمر حتى نهاية الحصاد.

وتفقد قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور المقدم موسى حامد دوداي، سير الموسم الزراعي والأوضاع الأمنية بوحدة (كندوبي) الإدارية التابعة لمحلية سربا شمال الولاية.

وأكد دوداي أن حماية الموسم الزراعي تأتي بتوجيه من عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

والتقى دوداي خلال زيارته رجال الإدارة الأهلية والمشايخ والمزارعين والرحل واطلع على مجمل الأوضاع بالمنطقة، ودعا مواطني (كوندبي) إلى التعايش السلمي ونبذ الجهوية والعنصرية التي قال إنها تحول دون الوصول إلى السلام الشامل.

وتبرع قائد ثاني الدعم السريع بمحطات للطاقة الشمسية لإنارة مسجد المنطقة.

من جانبه حيا أمير منطقة كندوبي عبد العزيز أبكر جهود قوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي بالولاية، مشيرا إلى جهودها في حماية الموسم الزراعي وتقديم الخدمات للخلاوي والمساجد.