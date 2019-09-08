فقدان طائرة تقودها متدربة مغربية في كندا

أعلنت السفارة المغربية في كندا، عن فقدان ربانة متدربة، خلال طلعة تدريبية الخميس الماضي بين مدينتي ميرابيل وشيربروك الكنديتين.

وبحسب السفارة المغربية، اختفت الطائرة عن شاشات الرادار بعد نحو 37 كيلو مترا شمال غرب شيربروك.

وقالت السفيرة المغربية سورية عثماني عبر «تويتر»، إن هناك تعبئة كبيرة للعثور على الربانة المغربية الشابة هند برش، التي اختفت طائرتها من طراز سيسنا بالقرب من شيربروك.

وأضافت، أن "السفارة والقنصلية والجالية المغربية تتابع المستجدات عن كثب وتعرب عن دعمها لعائلة برش".

وكانت الربانة الشابة البالغة من العمر 22 عامًا، بحاجة إلى التدرب لساعات إضافية على الطيران، بهدف الحصول على شهادة مهنية في مجال الطائرات التجارية.

وانطلقت على متن طائرة سيسنا 172 تابعة لشركة الطيران «كارجير»، برفقة زميل لها على متن طائرة ثانية تابعة لنفس الشركة، وكان من المفروض أن ياخذا الرحلة ذهابًا وإيابًا، لكن الربانة لم تعد.

