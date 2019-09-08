وفقاً لما نشره موقع “mspoweruser” الأمريكي، فإنه باستخدام هذه الميزة الجديدة يمكن لجهاز الاستقبال تحديد ما إذا كان يريد عرض أو حظر الصور الخارجية التي تتضمن أجهزة التتبع أيضًا.
وأوضحت جوجل أنه "يمكنك الآن اختيار أن يتم سؤالك قبل عرض الصور الخارجية تلقائيًا، ولتمكين هذا للرسائل الواردة الجديدة، انتقل إلى الإعدادات ثم حساب محدد ثم الصور وحدد السؤال قبل عرض الصور الخارجية"
والآن يمكنك تنزيل تحديث Gmail من متجر Apple iTunes، ولكن ليس هناك أي معلومات عن الوقت الذي ستذهب فيه الميزة إلى اندرويد.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تطرح ميزة جديدة لتطبيق Gmail لمستخدمي الايفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.