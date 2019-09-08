إصابة شخصان فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، فإن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق فى منطقة حى الإعلام جنوبى بغداد، انفجرت، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة.
وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت المصابين إلى مشفى قريب لتلقى العلاج.
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