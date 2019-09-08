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ترامب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه ألغى مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول أسفر عن قتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.

وأضاف ترامب على تويتر“ إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جدا بل ويقتلون 12 شخصا بريئا فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجد بأي حال“. وقال إنه لا يعتزم لقاء زعماء طالبان يوم الأحد.

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