ترامب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان

وأضاف ترامب على تويتر“ إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جدا بل ويقتلون 12 شخصا بريئا فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجد بأي حال“. وقال إنه لا يعتزم لقاء زعماء طالبان يوم الأحد.
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