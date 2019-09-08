فرنسا.. مسلمون يؤدون الصلاة بطقوس غريبة

أدت مجموعة من المسلمين الفرنسيين يوم السبت ،صلاة جماعية ، رجالا ونساء تحت إمامة امرأتين ، وأغلب المصليات بشعر عار.

الصلاة أقيمت بسرية تامة لدواعي أمنية ،على الساعة الواحدة و النصف زوالا بقاعة تم استأجارها وسط باريس ، حضرها 70 شخصا حسب موقع ”لوباريزيان“ ، وكان الآذان بصوت نسائي ، وكذا الإمام كان امرأة.

ويتعلق الأمر بـ ”آن صوفي مونسيناي“ و ”ايفا جانادان“، مؤسستا جمعية ثقافية سنة 2018 ، تحمل اسم ”صوت الاسلام المستنير“ ، وبلغ عدد منخرطيها 200 شخص.

وتقول ايفا جانادان إنهم يسعون ”لمصالحة الإيمان مع المنطق والفكر النقدي ، ونسعى بصلاتنا لإقامة إسلام في فرنسا يتكيف مع الإنجازات الحداثية“.

وتسعى الامرأتان لإيجاد مكان ثابت للعبادة تسيره النساء ،وقبل العثور عليه حددتا له اسم ”مسجد سيمرغ“،وهو طائر خرافي يذكره الشاعر الصوفي الإيراني فريد الدين عطار، على أساس ان البحث عنه يساعد المرء على العثور على ”أناه العميق“.

الامرأتان البالغتان من العمر 29 و 30 عاما ، تعمل إحداهما مدرسة للموسيقى و الثانية مدرسة للتاريخ ،وحسب تصريحاتهما للموقع، فإن لهذا الإسلام مبادئ أهمها :المساواة بين النساء و الرجال ،وبهذا فكل امراة بامكانها أن تصبح إماما ،أن ارتداء الحجاب أمر اختياري ، وعدم محاسبة الناس حسب جنسهم او عرقهم او ميولهم الجنسي او دينهم ، والمبدأ الاخير أن تتم الصلوات باللغة الفرنسية ، مع ترجمة أي خطاب بالعربية.

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ويقول المنظمون أنهم اختاروا أن تتم الصلاة يوم السبت وليس يوم الجمعة كما تقتضي تعاليم الدين الإسلامي لأسباب لوجيستيكية ، أما المواعيد المقبلة فستكون مساء يوم جمعة من كل شهر في أماكن مختلفة.

وكان من بين الحاضرات في الصلاة ، ”سيران أطيش“ ، إمامة مسجد ”ابن رشد –غوته“ في برلين ، و التي تحظى حاليا بحراسة امنية .

الغريب أن هذا الفكر بدأ بالانتشار في فرنسا، فهناك مشروع مشابه تسعى الى تنفيذه إمامة فرنسية ذات أصول جزائرية تدعى كاهينا بهلول ، وهي دكتورة في علوم الاسلام بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس ، تبلغ من العمر 40 عاما ، وتسعى بدورها إلى انشاء مسجد ”لبرالي“ ، يصلي فيه الرجال و النساء في نفس الخط ولكن كل منها في جهة ، لتفادي ”إحراج البعض عند السجود“ كما تقول.

وقد اطلقت حملة لجمع التبرعات على انترنيت لاقتناء مكان لا تقل مساحته عن 300 مترمربع في باريس، يصلح للصلاة و لإعطاء الدروس، وهو مشروع سيكلف بين 2و3 ملايين يورو ويحتاج الى رعاة .

وقد كشفت عن مشروعها في يناير المنصرم ، وتريد أن تطلق عليه اسم ”مسجد فاطمة ”، على اسم ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم.