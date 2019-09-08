الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيا تسوية النزاع فى دونباس

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، حيث بحثا تسوية النزاع فى إقليم دونباس.

جاء ذلك بعد ساعات من إنجاز موسكو وكييف، نتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرا الرئيسان الروسى والأوكرانى، وهى أول عملية من نوعها فى السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين بصيغة 35 شخصا مقابل 35 شخصا، فى إجراء لقى ترحيبا علنيا واسعا داخل البلدين والعالم.

وأوضح الكرملين، طبقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الليلة، أنه تم خلال الاتصال بحث تسوية النزاع فى دونباس والتحضير لقمة "رباعية النورماندى".

كان الرئيس الأوكرانى، اعتبر صفقة "تبادل السجناء" مع روسيا خطوة أولى على صعيد "الحوار الحقيقى" بين البلدين وإنهاء النزاع فى شرق البلاد، فيما رحب الكرملين بتنفيذ هذه الخطوة.