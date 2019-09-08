ليفربول يرفع راتب فان دايك لـ200 ألف استرلينى أسبوعيا

كشفت تقارير صحفية أن نادى ليفربول الإنجليزى قد أنهى اتفاقه مع الهولندى فيرجيل فان دايك على تمديد تعاقده لمدة 6 مواسم مقبلة.

جاء ذلك بعد المستوى الرائع الذى ظهر به فان دايك منذ انضمامه للريدز فى يناير من العام الماضى قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون استرلينى.

ذكرت صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية أن إدارة ليفربول اتفقت مع فان دايك على حصوله على راتب أسبوعى فى العقد الجديد يبلغ 200 ألف جنيه استرلينى، بدلا من راتبه الحالى (125 ألف استرلينى)، وذلك بعد ظهوره بمستوى رائع.

وحصل فان دايك مؤخرا على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019، كما ينافس النجمين كريستسانو رونالدو وليونيل ميسى على جائزة أفضل لاعب فى العالم من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وكان المدافع الهولندى قد حصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الموسم الماضى.