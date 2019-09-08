أندريسكو تهزم سيرينا وتحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس

وكانت أندريسكو على قدر الصراع القوي مع سيرينا ونجت من انتفاضة مذهلة من اللاعبة الأمريكية المخضرمة في المجموعة الثانية قبل أن تفوز بالمباراة.
وألقت اللاعبة البالغ عمرها 19 عاما مضربها وسقطت أرضا بعد ضربة ناجحة أنهت المباراة في استاد آرثر آش وأصبحت أول كندية تفوز بلقب في بطولات التنس الأربع الكبرى في حقبة الاحتراف.
وأوقفت أندريسكو محاولة سيرينا لحصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس ومعادلة الرقم القياسي.
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