إليكم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وأنت أولهم يا مروِّح..

*أتذكر يوم جئتك – قبل أعوام خمسة – سائلاً عن سبب رفضي رئيساً للتحرير؟..

*وأنت – وقتذاك – الأمين العام لمجلس الصحافة؟..

*رغم استيفائي شروط العمر… والخبرة… والمؤهل الجامعي… وفوق الجامعي؟..

*أتذكر حين سألتك : (ليه) يا مروح؟..

*فكان ملخص جوابك – بعيداً عن مماحكاتٍ لزجة اشتهرت بها – (من غير ليه)؟..

*أتذكر هذه المقابلة قبل خمسة أعوام يا مروح؟..

*أم تراك نسيت كما نَسِيَتْ التي تغنى لها أبو داؤود من رائعة عوض أحمد خليفة:

أو تذكرين صغيرتي أو ربما لا تذكرين؟..

الخمسة الأعوام قد مرت وما زال الحنين..

*حتماً نسيت، وأنت تتقلب من نعيم تمكينٍ لآخر… إلى أن صرت سفيراً (أثيراً)..

*كما نسيت – كحال كثيرين من إخوانك – أن الدنيا (دوَّارة)..

*أو كما قال الشاعر العربي قديماً :

دار الزمان على دارا ودولته….. إن الزمان على دارا (لدوَّارُ)..

*أما حديثاً فقد غنى مطربنا السوداني :

فايت (مروِّح) وين ؟!..

*وثانيهم أنت يا حمدوك :

*وهي رسالة عجلنا بها كخاطرة على صفحتنا بالفيس أمس..

*فالآن قد اكتملت – بحمد الـله – أركان حكومة الثورة… باكتمال عقد الوزراء..

*فلا عذر – إذن – إن لم تبدأ حملة التنظيف فوراً..

*حملة أكسح… أمسح… أكنس، في كل مناحي الخدمة المدنية التي سُيست ففسدت..

*وتنظيف التربة لغرس زرعٍ وطنيٍّ معافى..

*وأنت حددت إحدى بؤر الدولة العميقة صراحة في مؤتمرك الصحفي الأخير..

*وهو هيئة عيساوي لـ (خفافيش الظلام)..

*وكان تصويباً جميلاً من جانبك، فالإعلام قد يكون أقوى أثراً من السياسات..

*وأرجو ألا (نتلكأ) حتى في هذه..

*أما أنت يا عيساوي فحتماً لم تعر التفاتاً لرسالتنا النصية – التحذيرية – لك..

*فشهوة السلطة قد تعمي الأبصار عن أي تحذير…وتنبيه..

*حتى وإن كانت شهوةً لحظية، مثل التي توقعناها لك في الرسالة… كمدير للهيئة..

*وقلنا لك لا تخسر ماضيك – ومستقبلك – لأجل لحظة عابرة..

*وإلا فهيء نفسك – منذ اللحظة – للكنس !!..

*وثالثهم أنت يا الحاج وراق :

*فأنا أشهد أنك كنت من أكثر السودانيين تشوقاً لمثل هذه الثورة… وعملاً لها..

*ثم ما بعدها من إرساءٍ لدعائم ديمقراطية ثالثة… وثابتة..

*ولكن حين جاءت اللحظة – وهي بخلاف لحظة عيساوي – لم نجدك… ولم تجدك..

*فنحن – وهي – نفتقدك بشدة… بل وتفتقدك وزارة حمدوك..

*فأنت من بين الأنسب – والأصلح – لمقعد في مؤسسات الثورة، خُلقاً… و كفاءة..

*ولعل المانع خير… فالغائب عذره معه..

*ولا نامت أعين الجبناء !!.