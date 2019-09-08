إليكم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*وأنت أولهم يا مروِّح..
*أتذكر يوم جئتك – قبل أعوام خمسة – سائلاً عن سبب رفضي رئيساً للتحرير؟..
*وأنت – وقتذاك – الأمين العام لمجلس الصحافة؟..
*رغم استيفائي شروط العمر… والخبرة… والمؤهل الجامعي… وفوق الجامعي؟..
*أتذكر حين سألتك : (ليه) يا مروح؟..
*فكان ملخص جوابك – بعيداً عن مماحكاتٍ لزجة اشتهرت بها – (من غير ليه)؟..
*أتذكر هذه المقابلة قبل خمسة أعوام يا مروح؟..
*أم تراك نسيت كما نَسِيَتْ التي تغنى لها أبو داؤود من رائعة عوض أحمد خليفة:
أو تذكرين صغيرتي أو ربما لا تذكرين؟..
الخمسة الأعوام قد مرت وما زال الحنين..
*حتماً نسيت، وأنت تتقلب من نعيم تمكينٍ لآخر… إلى أن صرت سفيراً (أثيراً)..
*كما نسيت – كحال كثيرين من إخوانك – أن الدنيا (دوَّارة)..
*أو كما قال الشاعر العربي قديماً :
دار الزمان على دارا ودولته….. إن الزمان على دارا (لدوَّارُ)..
*أما حديثاً فقد غنى مطربنا السوداني :
فايت (مروِّح) وين ؟!..
*وثانيهم أنت يا حمدوك :
*وهي رسالة عجلنا بها كخاطرة على صفحتنا بالفيس أمس..
*فالآن قد اكتملت – بحمد الـله – أركان حكومة الثورة… باكتمال عقد الوزراء..
*فلا عذر – إذن – إن لم تبدأ حملة التنظيف فوراً..
*حملة أكسح… أمسح… أكنس، في كل مناحي الخدمة المدنية التي سُيست ففسدت..
*وتنظيف التربة لغرس زرعٍ وطنيٍّ معافى..
*وأنت حددت إحدى بؤر الدولة العميقة صراحة في مؤتمرك الصحفي الأخير..
*وهو هيئة عيساوي لـ (خفافيش الظلام)..
*وكان تصويباً جميلاً من جانبك، فالإعلام قد يكون أقوى أثراً من السياسات..
*وأرجو ألا (نتلكأ) حتى في هذه..
*أما أنت يا عيساوي فحتماً لم تعر التفاتاً لرسالتنا النصية – التحذيرية – لك..
*فشهوة السلطة قد تعمي الأبصار عن أي تحذير…وتنبيه..
*حتى وإن كانت شهوةً لحظية، مثل التي توقعناها لك في الرسالة… كمدير للهيئة..
*وقلنا لك لا تخسر ماضيك – ومستقبلك – لأجل لحظة عابرة..
*وإلا فهيء نفسك – منذ اللحظة – للكنس !!..
*وثالثهم أنت يا الحاج وراق :
*فأنا أشهد أنك كنت من أكثر السودانيين تشوقاً لمثل هذه الثورة… وعملاً لها..
*ثم ما بعدها من إرساءٍ لدعائم ديمقراطية ثالثة… وثابتة..
*ولكن حين جاءت اللحظة – وهي بخلاف لحظة عيساوي – لم نجدك… ولم تجدك..
*فنحن – وهي – نفتقدك بشدة… بل وتفتقدك وزارة حمدوك..
*فأنت من بين الأنسب – والأصلح – لمقعد في مؤسسات الثورة، خُلقاً… و كفاءة..
*ولعل المانع خير… فالغائب عذره معه..
*ولا نامت أعين الجبناء !!.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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