تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ موقعا قرب مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى اشتعال النيران فيها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فيما تم استهداف موقع اخر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع الى جانب استهداف موقع ثالث جنوب شرق مدينة غزة.
وأضافت الوكالة ان زوارق الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة في عرض بحر غزة وذلك تزامنا مع استمرار التحليق المكثف لمقاتلات الاحتلال في أجواء غزة.
وكانت طائرات إسرائيلية قد شنت في وقت سابق سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة الى جانب قصفها لموقع آخر قرب الحدود مع مدينة (رفح) جنوب القطاع عقب إطلاق طائرة مسيرة داخل المناطق الاسرائيلية والقائها عبوات متفجرة على دورية للجيش الإسرائيلي.
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