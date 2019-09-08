قوات تركية وأمريكية تتفقد المنطقة الآمنة تل أبيض بسوريا

وصل إلى مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي مساء السبت، وفد عسكري أمريكي على أن يدخل لأول مرة غداً الأحد، وفد عسكري تركي لتسيير دوريات مشتركة في المنطقة التي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وقال القيادي في مجلس تل أبيض العسكري خليل خلفو: "وصل اليوم وفد عسكري أمريكي تقله خمس سيارات عسكرية إلى مدينة تل أبيض استعداداً لبدء الدوريات المشتركة، بعد التوافق بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية والتركية، وستدخل غداً خمس سيارات عسكرية تركية في منطقة حشيشة 30 كيلومتراً شرق مدينة تل أبيض عبر باب تم وضعه في الجدار على الحدود".

وأكد خلفو "الدوريات المشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية والتركية التي سوف تطلع على المنطقة الحدودية من قرية حشيشة إلى نصف تل أبيض بحدود خمسة كيلومترات، وقامت قوات قسد بإزالة السواتر الترابية في المنطقة المحددة بالجولة، على أن تشمل الجولات القادمة كافة المنطقة الآمنة التي تمتد بين مدينتي رأس العين وتل أبيض".

ونفى القيادي في قوات قسد أن يكون للقوات التركية أي دور في إدارة المنطقة "ستبقى جميع الإدارات الحالية في المنطقة كما هي وتبقى قوات الأسايش تعمل لحفظ الأمن في المنطقة".

وقال مصدر في مجلس الرقة المدني التابع للمعارضة السورية، إن وفداً عسكرياً تركيا وصل بعد ظهر اليوم إلى منطقة أقجة قلعة التركية على الحدود السورية للدخول غداً إلى منطقة تل أبيض، للمشاركة إلى جانب وفد أمريكي لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق المنطقة الآمنة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض".