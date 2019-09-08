ملك إسبانيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات في مدريد

تسلم ملك إسبانيا فيليب السادس، أوراق اعتماد سفير الإمارات في إسبانيا ماجد السويدي، وذلك بمقر القصر الملكي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ونقل السويدي تحيات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لملك إسبانيا.

من جانبه، حمل العاهل الإسباني سفير الدولة تحياته لرئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات مزيدا ًمن التقدم و الازدهار.

وتمنى ملك إسبانيا للسفير ماجد السويدي طيب الإقامة في إسبانيا والتوفيق في المهام الموكلة إليه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم أوجه الدعم كافة لتعزيز العلاقات المتميزة مع دولة الإمارات.

حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإسباني جوزيب بوريل، ومدير المراسم الملكية بالبيت الملكي ألفريدو مارتينيث سيرانو، ونائب مدير قسم شؤون الشرق الأوسط بالوزارة ألبارو أورتيغا بارون، ومديرة المراسم في الوزارة كاريداد باتيا خونكو، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي القصر الملكي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإسبانية.

