الأردن: نقابة المعلين متهمة بتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان

حاولت نقابة المعلمين في العاصمة عمّان تغطية بعض أعضائها التابعين للإخوان المسلمين في محاولة لاستغباء الشعب الأردني بعد ما أظهرته المشاركات في التظاهرة خلال الأسبوع الجاري.

وكان آلاف المعلمين شاركوا في تظاهرة يوم الخميس الماضي أمام رئاسة الوزراء في عمّان، للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم .

وخلال التحرك في وسط العاصمة، تداولت حسابات منصات التواصل عدداً من الصور التي تظهر بعض المعلمين يحيدون عن مطالبهم الحقوقية ويرفعون شعار رابعة السياسي، المرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، في دلالة قد تكون إلى الجهات التي تقف خلفه.

ونقلت قناة "الرؤية" التلفزيونية في الأردن نفي نقابة المعلمين رفع أي شعارات سياسية.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم خلال حديث خاص للقناة أن "من يرفع شعاراً آخر (غير المطلبية) سنسلمه بأنفسنا إلى الأمن".

وكان مستغرباً ما أشارت إليه النقابة أن "المعلمين (الذين) رفعوا شعار رابعة، لا يعرفون شيئاً عن رابعة العدوية"، مضيفاً أن "المعلمين الذين رفعوا الشعار، تبين أنهم معلمين بسطاء وأن قصدهم الدوار الرابع (في الأردن).

وخلال الساعات الماضية، شهدت منصات التواصل انتشاراً جديداً لفيديو قديم يظهر فيه نائب نقيب المعلمين الحالي، ناصر النواصرة، مواجهاً اتهامات بتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين، بدلاً من الانتماء إلى مطالب المعلمين، مع العلم أن جماعة الإخوان تسيطر على أغلبية مقاعد النقابة.