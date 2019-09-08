المسماري: الجيش صد هجوماً دعمته طائرات تركية

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش صدت هجوماً استهدف مواقعه بمحيط العاصمة طرابلس، غربي البلاد، وكبدها خسائر كبيرة.

ولفتت وكالة "سبوتنيك" للكلام المنشور من قبل قناة "ليبيا روحها الوطن" إلى أن العقيد أكد أن "الجماعات الإرهابية بدأت اليوم بالإغارة على وحداتنا بطائرات تركية مسيرة، إضافة إلى المدفعية الأرضية، لكن تم التصدي للهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من قواتنا".

وتابع المسماري، بحسب القناة، إن "قتلى الميلشيات تراوح من 28 إلى 30 قتيلاً، والجرحى أكثر من 40"، على حد تعبيره.