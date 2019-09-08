المسماري: الجيش صد هجوماً دعمته طائرات تركية

ولفتت وكالة "سبوتنيك" للكلام المنشور من قبل قناة "ليبيا روحها الوطن" إلى أن العقيد أكد أن "الجماعات الإرهابية بدأت اليوم بالإغارة على وحداتنا بطائرات تركية مسيرة، إضافة إلى المدفعية الأرضية، لكن تم التصدي للهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من قواتنا".
وتابع المسماري، بحسب القناة، إن "قتلى الميلشيات تراوح من 28 إلى 30 قتيلاً، والجرحى أكثر من 40"، على حد تعبيره.
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