أوامر ملكية سعودية.. تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة

وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا ثانيا يقضي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
وقضى الأمر الملكي الثالث بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، بإعفاء نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم من منصبه وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل خلفًا له و بالمرتبة الممتازة.
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