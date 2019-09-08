المديح ينهال على سيرجيو راموس قبل محطة بارزة في عدد المباريات الدولية مع منتخب إسبانيا

وٌصف سيرجيو راموس بأنه ”لاعب استثنائي“ و“مثل أعلى“ مع استعداده لقيادة إسبانيا ضد جزر الفارو في تصفيات بطولة أوروبا 2020، اليوم الأحد، والانضمام إلى إيكر كاسياس في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر خوضا لمباريات دولية مع المنتخب الإسباني.

وهز القائد البالغ من العمر 33 عاما الشباك في الفوز 2-1 خارج الديار على رومانيا يوم الخميس ومن المنتظر الآن أن يعادل رقم كاسياس زميله السابق في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا القياسي عندما يخوض مباراته الدولية 167 في خيخون.

وأشاد روبرت مورينو، مدرب إسبانيا، بالمدافع قبل المباراة، قائلا إن راموس ساعده على التأقلم على منصبه الجديد بعد استقالة لويس إنريكي في يونيو حزيران لأسباب شخصية.

وأبلغ مورينو مؤتمرا صحفيا، السبت: ”كلما عرفته أكثر يفاجئني. إنه مثل أعلى ويساعدني كثيرا.

”يساندني كل يوم ويساعدني في نقل أفكاري للفريق وللاعبين الآخرين. يمكنك التحدث إليه حول كل شيء. يتقبل النقد وهو شيء نادر في هذا المستوى. يجعل كل شيء سهلا“.

وراموس هو اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة إسبانيا الفائزة ببطولة أوروبا 2008 عندما وضعت حدا لانتظار دام 44 عاما من أجل تحقيق لقب كان بداية فترة ذهبية من الهيمنة على المستوى الدولي شهدت أيضا إحراز لقب كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012.

وسجل راموس أربعة أهداف في خمس مباريات بالتصفيات الأوروبية ووضعه هدفه ضد رومانيا من ركلة جزاء ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخب الإسباني برصيد 21 هدفا.

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وقال سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط إسبانيا: ”ما حققه مع ناديه والمنتخب الوطني شيء مذهل“.

وأضاف: ”نحن فخورون للغاية باللعب بجواره“.

كما كال لارس أولسن مدرب جزر الفارو المديح لراموس، لكنه أشار أيضا إلى سمعة المدافع في عدم الانضباط وحصوله على 25 بطاقة حمراء مع ريال مدريد.

لكن راموس لم يحصل مطلقا على بطاقة حمراء مع المنتخب الإسباني.

وقال أولسن: ”إنه لاعب استثنائي، وواحد من أفضل المدافعين في العالم.

”إنه مدافع قوي للغاية لكن في بعض الأحيان يلعب بوحشية ويتلقى بطاقات حمراء يمكنه تجنبها. لكن إذا وضعنا هذه الأشياء جانبا، أستطيع أن أقول إنني معجب به كثيرا“.