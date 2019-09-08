إصابة قوية تضرب سيميدو خلال مباراة البرتغال ضد صربيا

وشهدت الدقيقة 64، إصابة سيميدو، الظهير الأيمن للبرتغال، بعد تدخل عنيف من ألكسندر كولاروف ظهير أيسر صربيا، خرج على إثره سيميدو من المباراة مباشرة.
ودفع فيرناندو سانتوس، المدير الفني للبرتغال، بجواو كانسيلو بديلاً لسيميدو، بعد 65 دقيقة لعب.
يشار إلى أن سيميدو حجز مكانا أساسيا في تشكيلة إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، منذ بداية الموسم، إلا أن الإصابة قد تؤثر على مكانته مع الفريق في الفترة المقبلة.
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