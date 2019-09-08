نادي الاتحاد السعودي يعلن هروب لاعبه الإيفواري سيكو سانوغو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، يوم السبت، هروب لاعب كرة القدم الإيفواري سيكو سانوغو دون الحصول على إذن مسبق من مسؤولي النادي أو الجهاز الفني للفريق.

ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ”يود المركز الإعلامي للنادي أن يوضح للجماهير الاتحادية الوفية وعموم المتابعين في الوسط الرياضي المستجدات التي طرأت اليوم على العلاقة بين نادي الاتحاد واللاعب الإيفواري المحترف في صفوفه سيكو سانوغو، حيث تلقى النادي اليوم إشعارًا بفسخ العقد من طرف اللاعب“.

وأضاف البيان: ”قام اللاعب بمغادرة المملكة بتصرف فردي دون إذن من النادي“.

واختتم النادي بيانه: ”نوضح بأن النادي قام بتحويل ملف اللاعب إلى الإدارة القانونية حفظًا لحقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة“.

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ولم يكشف النادي في بيانه عن سبب فسخ اللاعب الإيفواري لعقده مع النادي، إلا أن صحيفة ”الرياضية“ السعودية أشارت إلى أن سانوغو قام بشكوى الاتحاد، للفيفا بسبب تأخر راتبه أسبوعا واحدا فقط.

وانتقل سانوغو للعب في صفوف نادي الاتحاد خلال يناير/ كانون الثاني الماضي قادمًا من يانغ بويز السويسري.

وخاض سانوغو مع الاتحاد 19 مباراة كالتالي بواقع 11 لقاء في الدوري السعودي و 4 مباريات في دوري أبطال آسيا ومثلها في كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل فقط خلالهم هدفا وصنع هدفين.