السفير التركي في العراق يشارك في مراسم عاشوراء

شارك السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، مساء السبت، في مراسم عاشوراء بمناسبة ذكرى مقتل الإمام الحسين.

ونشر يلدز صورا له وهو يتجول بين المواكب الدينية في محافظة كربلاء ويشارك في المراسم داخل مرقدي الإمامين الحسين والعباس.

ويعرف عن السفير التركي في العراق مشاركته في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية في العراق، وكتب على صفحته في تويتر: "مئات الآلاف من الناس الذين يملأون أزقة كربلاء بحب الإمام الحسين (عليه السلام) الذي يمثل أحد مصادر الحب المشترك ينتظرون قدوم عاشوراء بعد يومين".