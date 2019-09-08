واس: إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء السبت، أمرا ملكيا، بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه.

وتم تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للطاقة خلفا للفالح.

كما أصدر الملك سلمان أمرا ثانيا بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصدر سعودي بأنه تم إعفاء وزير الطاقة، خالد الفالح، من مهام رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" النفطية.

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وحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، فمن المقرر أن يحل ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة محل الفالح في رئاسة إدارة الشركة.

ويهدف تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة "أرامكو" إلى فصل الشركة عن وزارة الطاقة السعودية، من أجل تفادي أي تضارب للمصالح في سياق استعدادات الشركة للاكتتاب العام الأولي.

ودبلوماسيا، قرر العاهل السعودي تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفيرا لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.