نقابة المعلمين الأردنيين: لا أهداف سياسية خلف مطالب المعلمين وإضرابهم

أعلن نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، مساء السبت، عدم وجود أي أهداف سياسية خلف مطالب المعلمين وإضرابهم.

وفي مؤتمر صحفي، مساء السبت، أعلن النواصرة عن إضراب مفتوح داخل أسوار المدارس ابتداء من الأحد، مشيرا إلى أن الإضراب "مستمر حتى تعود الحقوق إلى المعلم"، مضيفا: "يوجد خطوات تصعيدية قادمة.. لن نفصح عنها الآن.. المعلمون يلوحون بالعودة إلى الدوار الرابع وهذا حقنا".

وتابع: "قرار الإضراب المفتوح جاء بالإجماع من قبل أعضاء النقابة، بعد أن ماطلت الحكومة في زيادة علاوة المعلم 50% المطلب المستحق.. لكل معلم ومعلمة في الأردن منذ 2014".

وتابع: "نحن مصرون ولن يدخل المعلم صفه لحين انتهاء الدوام، حتى تعود له كرامته"، مضيفا: "نحن جاهزون للحوار بأي وقت وأبلغت الفريق الوزاري بذلك".

Advertisements

وتابع قائلا: "نحن مع زيادة للمعلمين مرتبطة بالأداء ... قلت (لوزير التربية والتعليم) الأداء مرتبط بالتقرير السنوي".

وبين النواصرة خلال المؤتمر الصحفي، أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة لدى النقابة في أي وقت للوصول إلى حل، مؤكدا كذلك أن نقابة المعلمين ليست من دعاة الإضرابات أو الاعتصامات.

وشهدت المملكة، الخميس الماضي، احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50% من الراتب الأساسي (ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014)، وتم استخدام القوة لفض المحتجين.