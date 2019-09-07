حمدوك: نتطلع لدور رائد للأمم المتحدة في تنظيم الدعم الدولي

أعرب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك عن تطلعه لأن تلعب الأمم المتحدة، دورا رائدا في تنظيم الدعم الدولي، للسودان، عبر نهج شامل لهذا الجهد.

وشارك حمدوك في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وكالات الأمم المتحدة التنسيقي، الذي انطلق في الخرطوم اليوم، ويتناول خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية السودانية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.

وقال الدكتور عبد الله حمدوك إن شعار الثورة “حرية، سلام وعدالة” سيشكل مستقبل البلاد، مضيفاً أنه يتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دورا مهما في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة.

وأضاف حمدوك، في كلمة أمام الاجتماع الذي يستمر 3 أيام، “نتوقع أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة، تتناول التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتم صياغتها وفقا لأولويات الحكومة الانتقالية، وتُراعي المبادرات المحلية”.

وبدأت وكالات الأمم المتحدة هذا الاجتماع بهدف التوصل لقراءة مشتركة حول الوضع الحالي في السودان، واستكشاف المجالات الرئيسية التي يمكن أن تقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية.

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ونقل نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان تهنئة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حمدوك وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية، وتعهد بدعم الأمم المتحدة لعملية الانتقال.

وقال هايسوم: “ذا كنا قد توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، ينبغي علينا أن نتوقع المثل من الأمم المتحدة”.

من جانبها، قالت قوي يوب سون منسقة الأمم المتحدة المتحدة للشؤون التنموية والانسانية إن الأمم المتحدة شريك موثوق وصادق للشعب والحكومة الانتقالية في السودان، وسنتحلى بالمرونة والذكاء والابتكار للاستجابة للأولويات والاحتياجات الناشئة للبلاد.

ويستضيف الاجتماع خبراء وطنيين ودوليين يقدمون عروضا حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في السودان، خلال المراحل الحالية والمستقبلية.