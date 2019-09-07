المريخ الرابع أفريقياً وإنيمبا 25 في موقع نيجيري

الخليج 365 : في إحصائية خاصة بالأندية الأفضل في أفريقيا نشر موقع نيجيري ترتيب إنيمبا النيجيري في المركز 25 على مستوى أفريقيا.

وجاء ترتيب المريخ السوداني في المركز الرابع أفريقيا والهلال في المركز السابع.. بحسب ما ما أورده الموقع وجاء ترتيب الأندية:

الترجي التونسي في المركز الأول برصيد (1621 نقطة)، الثاني الأهلي المصري (1617 نقطة)، الثالث مازيمبي الكونغولي (1578 نقط)، الرابع المريخ السوداني (1555 نقطة)، الخامس النجم الساحلي (1554 نقطة)، السادس فيتا كلوب (1541 نقطة)، السابع الهلال السوداني (1539 نقطة)، الثامن الوداد المغربي (1527 نقطة)، التاسع الزمالك المصري (1521 نقطة) والعاشر أول أغسطس الأنجولي (1518نقطة).. المادة السابقة وفد العون الانساني يلتقي بالمنظمات ووكالات الأمم المتحدة بجنوب دارفور… المقالة القادمة اقفلوا البلف.. بقلم عثمان ميرغني

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