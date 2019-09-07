تعليق الدراسة بكلية الهندسة بجامعة وادي النيل عطبرة لأجل غير مسمى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر مجلس عمداء جامعة وادي النيل اليوم قرارا بتعليق الدراسة بكلية الهندسة والتقنية اعتبارا من اليوم والى أجل غير مسمى بناء على توصية مجلس الكلية.

وجاء القرار في بيان لمجلس عمداء الجامعة بعد اجتماع المجلس اليوم وتداوله حول سير الدراسة بكليات الجامعة المختلفة باستثناء كلية الهندسة والتقنية والتي أشار البيان الى امتناع الطلاب عن الدخول لقاعات الدراسة لفترة اسبوعين.

وتشير متابعات (سونا) الى أن طلاب كلية الهندسة بعطبرة كانوا قد تقدموا بمطالب بتغيير اداري شامل بالجامعة.

وكانت الكلية قد قدمت طالب السنة الأخيرة طارق أحمد كأول شهيد من طلابها في 21 ديسمبر 2018م خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عطبرة في ذلك الوقت.