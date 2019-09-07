خطوة عديلة يا حمدوك.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*حمدوك كراعو خضراء
*اول مباراة للمنتخب في عهدو وخارج الارض انتصرنا فيها بالتلاتة
*تلاتة رائعات وكأنهن يشاركننا ثورتنا الفتية
*لذا اسمينا الاول حرية
*وكان الثاني سلام
*اما الثالث فهو عدالة
*إنتهت كورتنا ضد شاد الشقيقة لصالحنا بنتيجة حرية سلام وعدالة مقابل عسكرية للشاديين
*ولعله فأل خير برغم تواضع الخصم وضعف الاعداد
*البلد دي الخير جاييها كتييييير
*شوية صبر ومجهود مننا جميعا
*ويهطل علينا خيرنا
*حقنا
*موش خير غيرنا البمتني بيهو علينا
*حاجة تقبض القلب
*لما لاعب الوصل يقول للجمهور خير زايد مغرقكم
*وهو لا يدري انه لولا خيرنا لبقي هو وجده مقرقبين يبحثون عن لؤلؤة وسطى
*لا يعرف اننا سفرنا ليهم النيم بالطيارة
*بي فروعو واوراقو وطيورو راكات فيهو
*لما شيخ زايد قال بدي ابو ظبي تصبح متل الخرطوم
*نحنا اهل الخير قبيل
*لكن عهد الذين جعلوا وطننا مسخرة هو الجاب راسنا الواطة وخلي زي لاعب الوصل ده يتكلم فارغ
*اصبروا
*مدنياااااااو اول همها اعادة كرامتنا التي اهدرها المخلوع بقبول الظروف والغمت من اي عقال حايم
*مرحب بكل العالم اذا كانت العلاقة بيننا وبينه علاقة ندية واخاء
*لكن تعالى وتكبر وجوه شؤوننا تدخل
*الف لأ
*ولن نسمح
*ولهذا ثرنا
*ايها الناس
*لم اسمع عن اعتذار لاعب الوصل الذي تجنى علينا
*ولم اسمع باعتذار ناديه اكراماً لنا
*ولم اطالع علي اعلامهم توبيخاً للواقعة
*ولا من بعض جماهيرهم لوماً
*المهم
*كراع حمدوك خضراء على المنتخب
*وعلى البلد باذن الله
*وعلى الثورة
*فالثورة التي صنعناها كنا راكبين قدام فيها
*لم نتشعبط على آخر محطاتها وقطارها يدخل لارض الاعتصام معلناً نهاية عهد الاستبداد
*لذا يهمنا جداً ان ننسب اي انتصار للثورة
*ايها الناس
*اكتب قبل اعلان الوزارة المدنيااااو
*واكتب قبل لقاء اولمبينا بالشقيق النيجيري
*واتمني ان تطول كراع حمدوك الخضراء منتخبنا الاولمبي وينتصر للثورة
* ايها الناس
*اذا انتهي الجزء الاول من الثورة باسقاط الفساد
*الثورة لم تنتهِ
*وعلينا ان نبدأ بالجزء الثاني منها
*العمل على بناء الوطن
*فنحن لا ننتظر عصا موسى الحكومة المدنية
*على الشباب واجب تقديم الجهد لاجل الوطن والنفير
*شوارعنا وطرقاتنا ومدارسنا واسواقنا
واشواقنا تحتاجنا بشدة
*واذا اشتغلنا صاح
*شدة وتزول
* نقول بسم الله ونغير السؤال البقول البلد دي عملت لينا شنو
*لسؤال صعب ولكنه عميق
*نحنا عملنا للبلد دي شنو؟
*المهم
*حجوة ام غريزينة
*تطرح اسئلة كثيرة
*غارزيتو داير كم؟
*عقدوا كان بي كم؟
*استلم كم؟
*مستند الاستلام وين؟
*انهاؤه لعقده من طرف واحد كان مخالفاً للعقد ام يوجد نص يعطيه ذلك الحق؟؟؟
*غرزة مشي الفيفا طوالي ولا عرض تسوية؟
*اصل المطالبة كم؟
*وهل عقدو معانا فيهو شرط جزائي لصالحنا؟
*ولييه؟
*هل انذر غرزة بالايميل مجلس المريخ بفسخه للعقد اذا لم يستلم حقوقه؟
*ان كانت الاجابة بنعم متى كان ذلك؟؟؟
*وهل اخطر غرزة المجلس بانه قد قام بفسخ العقد من طرف واحد؟؟؟
*وماذا فعل مجلس المريخ وقتها؟؟؟
*ومنو الكلف وفوض محامي اوكتاي بالرد على شكوى غرزة؟
*وهل تم تسليم ذلك المحامي المستندات التي تمكنه من الرد؟
*طب لييييه؟؟؟؟
*ايها الناس
*الوقت لا يسمح بالسؤال التقليدي
*غلطان الفكاها عارت ولا اللقاها عايرة اداها سوط
*لانه مهما كانت اجابة هذا السؤال خسران المريخ
*لو غلطان الفكاها عارت
*خسران المريخ
*ولو غلطان اللقاها عايره اداها سوط
*برضك خسران المريخ
*الحل في امة المريخ
*سمعت بمبادرة للقنصل حازم
*وسمعت بسعي لبعض الاقطاب
*ولكن تسرني جداً مشاركة الجمهور
*ويا سلام على قروب مريخ البطولات الذي بدأ فعلاً في جمع مساهمات اعضائه للموضوع ده بالسوداني والريال والدولار
*هذا القروب العظيم يحتاج وقفة عنده
*بعد نخلص من حجوة ام غريزينة سنعود لقروب مريخ البطولات
* وسيعود المريخ للبطولات
*وكان سيسرني اكتر لو ناس المجلس كشكروا بقرشين تلاتة في الموضوع ده
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*اعلنوها لينا
*ولا لسه مدورين بينا؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال: انا بقيت انوم بدري كان اعلنوها الصباح بعرف.. وهز ضنبو وحك اضانو بي رجلو الورا وناااااااام.
وإلى لقاء.
سلك
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