خطوة عديلة يا حمدوك.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*حمدوك كراعو خضراء

*اول مباراة للمنتخب في عهدو وخارج الارض انتصرنا فيها بالتلاتة

*تلاتة رائعات وكأنهن يشاركننا ثورتنا الفتية

*لذا اسمينا الاول حرية

*وكان الثاني سلام

*اما الثالث فهو عدالة

*إنتهت كورتنا ضد شاد الشقيقة لصالحنا بنتيجة حرية سلام وعدالة مقابل عسكرية للشاديين

*ولعله فأل خير برغم تواضع الخصم وضعف الاعداد

*البلد دي الخير جاييها كتييييير

*شوية صبر ومجهود مننا جميعا

*ويهطل علينا خيرنا

*حقنا

*موش خير غيرنا البمتني بيهو علينا

*حاجة تقبض القلب

*لما لاعب الوصل يقول للجمهور خير زايد مغرقكم

*وهو لا يدري انه لولا خيرنا لبقي هو وجده مقرقبين يبحثون عن لؤلؤة وسطى

*لا يعرف اننا سفرنا ليهم النيم بالطيارة

*بي فروعو واوراقو وطيورو راكات فيهو

*لما شيخ زايد قال بدي ابو ظبي تصبح متل الخرطوم

*نحنا اهل الخير قبيل

*لكن عهد الذين جعلوا وطننا مسخرة هو الجاب راسنا الواطة وخلي زي لاعب الوصل ده يتكلم فارغ

*اصبروا

*مدنياااااااو اول همها اعادة كرامتنا التي اهدرها المخلوع بقبول الظروف والغمت من اي عقال حايم

*مرحب بكل العالم اذا كانت العلاقة بيننا وبينه علاقة ندية واخاء

*لكن تعالى وتكبر وجوه شؤوننا تدخل

*الف لأ

*ولن نسمح

*ولهذا ثرنا

*ايها الناس

*لم اسمع عن اعتذار لاعب الوصل الذي تجنى علينا

*ولم اسمع باعتذار ناديه اكراماً لنا

*ولم اطالع علي اعلامهم توبيخاً للواقعة

*ولا من بعض جماهيرهم لوماً

*المهم

*كراع حمدوك خضراء على المنتخب

*وعلى البلد باذن الله

*وعلى الثورة

*فالثورة التي صنعناها كنا راكبين قدام فيها

*لم نتشعبط على آخر محطاتها وقطارها يدخل لارض الاعتصام معلناً نهاية عهد الاستبداد

*لذا يهمنا جداً ان ننسب اي انتصار للثورة

*ايها الناس

*اكتب قبل اعلان الوزارة المدنيااااو

*واكتب قبل لقاء اولمبينا بالشقيق النيجيري

*واتمني ان تطول كراع حمدوك الخضراء منتخبنا الاولمبي وينتصر للثورة

* ايها الناس

*اذا انتهي الجزء الاول من الثورة باسقاط الفساد

*الثورة لم تنتهِ

*وعلينا ان نبدأ بالجزء الثاني منها

*العمل على بناء الوطن

*فنحن لا ننتظر عصا موسى الحكومة المدنية

*على الشباب واجب تقديم الجهد لاجل الوطن والنفير

*شوارعنا وطرقاتنا ومدارسنا واسواقنا

واشواقنا تحتاجنا بشدة

*واذا اشتغلنا صاح

*شدة وتزول

* نقول بسم الله ونغير السؤال البقول البلد دي عملت لينا شنو

*لسؤال صعب ولكنه عميق

*نحنا عملنا للبلد دي شنو؟

*المهم

*حجوة ام غريزينة

*تطرح اسئلة كثيرة

*غارزيتو داير كم؟

*عقدوا كان بي كم؟

*استلم كم؟

*مستند الاستلام وين؟

*انهاؤه لعقده من طرف واحد كان مخالفاً للعقد ام يوجد نص يعطيه ذلك الحق؟؟؟

*غرزة مشي الفيفا طوالي ولا عرض تسوية؟

*اصل المطالبة كم؟

*وهل عقدو معانا فيهو شرط جزائي لصالحنا؟

*ولييه؟

*هل انذر غرزة بالايميل مجلس المريخ بفسخه للعقد اذا لم يستلم حقوقه؟

*ان كانت الاجابة بنعم متى كان ذلك؟؟؟

*وهل اخطر غرزة المجلس بانه قد قام بفسخ العقد من طرف واحد؟؟؟

*وماذا فعل مجلس المريخ وقتها؟؟؟

*ومنو الكلف وفوض محامي اوكتاي بالرد على شكوى غرزة؟

*وهل تم تسليم ذلك المحامي المستندات التي تمكنه من الرد؟

*طب لييييه؟؟؟؟

*ايها الناس

*الوقت لا يسمح بالسؤال التقليدي

*غلطان الفكاها عارت ولا اللقاها عايرة اداها سوط

*لانه مهما كانت اجابة هذا السؤال خسران المريخ

*لو غلطان الفكاها عارت

*خسران المريخ

*ولو غلطان اللقاها عايره اداها سوط

*برضك خسران المريخ

*الحل في امة المريخ

*سمعت بمبادرة للقنصل حازم

*وسمعت بسعي لبعض الاقطاب

*ولكن تسرني جداً مشاركة الجمهور

*ويا سلام على قروب مريخ البطولات الذي بدأ فعلاً في جمع مساهمات اعضائه للموضوع ده بالسوداني والريال والدولار

*هذا القروب العظيم يحتاج وقفة عنده

*بعد نخلص من حجوة ام غريزينة سنعود لقروب مريخ البطولات

* وسيعود المريخ للبطولات

*وكان سيسرني اكتر لو ناس المجلس كشكروا بقرشين تلاتة في الموضوع ده

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*اعلنوها لينا

*ولا لسه مدورين بينا؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال: انا بقيت انوم بدري كان اعلنوها الصباح بعرف.. وهز ضنبو وحك اضانو بي رجلو الورا وناااااااام.

وإلى لقاء.

سلك