من هي داليا الروبي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حصلت داليا على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الأنثروبولوجيا والاتصالات
(تخصص: الصحافة وتصوير الأفلام الوثائقية) من كلية جولدسميث ، جامعة لندن .ودرجة الماجستير في الإعلام والاتصال الجماهيري من جامعة ليستر، المملكة المتحدة.
داليا الروبي اختصاصية في الإعلام والتنمية.
عملت لمدة خمسة عشر عاما في السودان مع مختلف المنظمات الغير حكومية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل، والنازحين، وسيادة القانون، والبيئة ، واعادة تاهيل الأشخاص من مناطق فُض النزاعات، وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز ، والدرن والملاريا.
تعمل في مجال زيادة الإبداع في أساليب التواصل ووضع السياسيات التي تزيد من قنوات التواصل داخل المؤسسات و علم الادارة ، عاشت اغلب حياتها في السودان..
واحدثت تعيينها ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي
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