من هي داليا الروبي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

‎حصلت داليا على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الأنثروبولوجيا والاتصالات

(تخصص: الصحافة وتصوير الأفلام الوثائقية) من كلية جولدسميث ، جامعة لندن .‎ودرجة الماجستير في الإعلام والاتصال الجماهيري من جامعة ليستر، المملكة المتحدة.

‎داليا الروبي اختصاصية في الإعلام والتنمية.

عملت لمدة خمسة عشر عاما في السودان مع مختلف المنظمات الغير حكومية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل، والنازحين، وسيادة القانون، والبيئة ، واعادة تاهيل الأشخاص من مناطق فُض النزاعات، وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز ، والدرن والملاريا.

تعمل في مجال زيادة الإبداع في أساليب التواصل ووضع السياسيات التي تزيد من قنوات التواصل داخل المؤسسات و علم الادارة ، عاشت اغلب حياتها في السودان..

واحدثت تعيينها ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي