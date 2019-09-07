وزير المالية الى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد

قال مصدر مقرب من وزارة المالية ان وزير المالية ابراهيم البدوي سيزور واشنطن منتصف الشهر المقبل لحضور الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكشف المصدر وفقًا لـ”تاسيتي نيوز” على أن بإمكان ابراهيم البدوي الالتقاء باعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، ومجموعة الـ(10)، ومجموعة الـ(24) والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى، واضاف: ” انها فرصة سانحة للسودان بعد التغييرات الماثلة لاجراء مشاورات كبيرة وصغيرة”.

وقال المصدر ان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ستعقد في الفترة من 15 الى 20 اكتوبر المقبل، مشيرا الى ان بيوت التمويل الدولية تترقب نتيجة مفاوضات البدوي لمعرفة كيفية التعامل مع السودان.