اللجنة المركزية لاستلام الدعم تستقبل الوفد التركي

التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة استقبلت اللجنة المركزية لاستلام الدعم الخارجي لاحتياجات المتأثرين بالسيول والأمطار والفيضانات بمطار الخرطوم اليوم وفداً تركياً برئاسة إبراهيم الطات مدي المدير العام للهلال الأحمر التركي يرافقه عدد من مدراء المنظمات التركية والدولية. Advertisements وتأتي زيارة الوفد بغرض الوقوف على حجم الضرر والخسائر. كما التقى الوفد بالمفوض العام بالانابة وأعضاء لجنة طوارئ الخريف المركزية بمفوضية العون الإنساني وتم تنوير الوفد بآخر التطورات وحجم التدخلات الوطنية التي تمت والدعم الخارجي من الدول الشقيقة والصديقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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