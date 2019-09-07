وزير المالية إلى واشنطون لحضور اجتماعات صندوق النقد منتصف أكتوبر

قال مصدر مقرب من وزارة المالية إن وزير المالية إبراهيم البدوي سيزور واشنطون منتصف الشهر المقبل لحضور الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكشف المصدر بحسب “تاسيتي نيوز” عن أن بامكان إبراهيم البدوي الالتقاء بأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، ومجموعة الـ(10)، ومجموعة الـ(24) والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى، وأضاف: ” إنها فرصة سانحة للسودان بعد التغييرات الماثلة لإجراء مشاورات كبيرة وصغيرة”.

وقال المصدر إن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ستعقد في الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن بيوت التمويل الدولية تترقب نتيجة مفاوضات البدوي لمعرفة كيفية التعامل مع السودان.

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وتم تعيين البدوي وزيراً للمالية مساء الخميس الماضي، ويعد ابراهيم خبيراً اقتصادياً مخضرماً، عمل بالبنك الدولي لأكثر من عشرين عاماً وهو ما سيسهل مهمته في الاجتماعات.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي بجانب اللقاءات الثنائية بين وزراء المالية لكل دولة.

ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي على مستوى العالم، بينما يعتبر البنك الدولي أكبر مصادر تمويل التنمية في العالم.

وفي أبريل المنصرم قال صندوق النقد الدولي إنه سيكون على تواصل مع السودان وسيواصل تقديم مساعداته الفنية ودعم سياسات السودان الاقتصادية لكنه لن يقدم تمويلات جديدة.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن أن متاخرات السودان للصندوق تبلغ (1.3) مليار دولار للعام 2017م إلى جانب ديون السودان الخارجية البالغ قيمتها (59) مليار دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)