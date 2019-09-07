“الدعم السريع” تنظم كرنفالاً رياضياً ببورتسودان

التاريخ: 07-سبتمبر-2019
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نظمت المسؤولية المجتمعية لقوات الدعم السريع، بالتعاون مع رابطة الديوم الجنوبية بمدينة بورتسودان، كرنفالاً رياضياً حاشداً، بملعب الديوم الجنوبية، تحت شعار “وطن يسع الجميع”. وشرف الاحتفال لفيف من رموز المجتمع بولاية البحر الأحمر بحسب الشروق.
وصاحبت الاحتفال مباراة في كرة القدم بين فريقي النسور والديوم الجنوبية، كما قدمت العديد من الفواصل الفنية، وفي ختام الاحتفال وزعت الجوائز والميداليات والكؤوس على الفريقين، كما كرمت المسؤولية المجتمعية لقوات الدعم السريع بعض رموز ولاية البحر الأحمر وقبيلتي النوبة والبني عامر .
يذكر أن هذا الاحتفال يأتي بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بورتسودان في الأسابيع الماضية، وأدت إلى فقد كثير من الأرواح وعدد من المصابين، وحرق عشرات المنازل في فتنة كادت أن تعصف بالبلاد في هاوية عميقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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