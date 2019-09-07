الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ حمدوك بتشكيل الحكومة

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، دكتور عبد الله حمدوك وشعب السودان على إكمال تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية وتعهد بدعم المنظمة للسودان.

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ونقل السيد نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان بحسب سونا – تهنئة السيد أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الوزراء وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية وذلك في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة التنسيقي الذي انطلق بالخرطوم اليوم وخاطبه السيد رئيس الوزراء حمدوك.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر لثلاث أيام خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.

ووفقاً نيكولاس هايسوم، تعهد الأمين العام بدعم الأمم المتحدة لعملية الانتقال مؤكداً أنه “إذا كنا قد توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، فينبغي علينا أن نتوقع ذات الشئ من الأمم المتحدة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)