جماهير المريخ تطالب برحيل مجلس الإدارة

التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة Advertisements احتجت جماهير المريخ عصر اليوم (السبت) بوقفة أمام مقر المكتب التنفيذي بالخرطوم (2) للمطالبة برحيل مجلس الإدارة الحالي بحسب “تاسيتي نيوز” بعد إستقالة عدد من الأعضاء الأمر الذي ترك فراغاً إدارياً وصعوبات متراكمة تواجه مسيرة الأحمر في الموسم الحالي، من بينها الأزمة المالية والفشل في حلحلة المشاكل العديدة خلال الفترة الماضية. وكان المريخ ودع دوري أبطال أفريقيا من مرحلة التمهيدي٠ الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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