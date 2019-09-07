مصدر بنيابة الإرهاب: الحصول على بينات أخرى في مواجهة عصام البشير

قال مصدر بنيابة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب إن النيابة غير معنية بما ذكره رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق عصام البشير في مقطع فيديو متداول عن تكوينه فريقاً قانونياً لمواجهة بلاغاته.

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وكشف المصدر بحسب (تاسيتي نيوز) عن أن الفريق القانوني الذي تحدث عصام البشير عن تكليفه لا يستطيع مقابلة النيابة لجهة أن المدعي عليه غير موجود ولا يحق لاي جهة قانونية التحدث مع النيابة إلا في حضرة الشخص المتهم في البلاغ، قاطعاً بحصول النيابة على بينات أخرى في مواجهة البشير .

وتفيد المتابعات بأن وكيل النيابة موضوع البلاغ، سبق له فتح بلاغ في مواجهة العباس شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير في قضية فساد خلال العام 2016م ما تسبب في إبعاده من النيابة إلى وزارة العدل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)