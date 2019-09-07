بالفيديو: النجمة إسراء عادل تكشف عن دور فنان كبير وراء تألقها في احتفال توقيع الوثيقة الدستورية وتناشد النصري للتراجع عن فكرة الاعتزال

كشفت المذيعة إسراء عادل التي لمع نجمها خلال تقديمها برنامج توقيع الوثيقة الدستورية – كشفت عن سر تألقها وقدرتها على الأداء الصوتي المميز حيث أوضحت بأنها تلقت تدريباً على الصوت الإذاعي تحت إشراف الفنان الكبير الأستاذ محمد ميرغني موضحة بأنه كان يتعامل معهم كفنانين في استخدام الطبقات الصوتية حيث قالت:((هو واحد من الناس الكان بدربنا على الصوت زي الفنانين في الإذاعة وأنا من هناك بدت طبقات صوتي تتكون).

ومن جهة أخرى ناشدت عادل الفنان النصري الذي تداولت مواقع الاتصال أنباء حول اعتزاله الغناء – ناشدته بالعدول والتراجع عن قرار الاعتزال موضحة بأن الفن يحتاج لأمثاله قائلة:(هو متشرب بفنه وما حيقدر يتنازل عنه والقرار دا يكون بالنسبة له قرار صعب (من هنا بنقول ليه حقو تتراجع يا محمد لانو في كتير من الناس بحبوك فانت الفن بكون محتاج لناس زيك كدا),

الخرطوم (أخبار الخليج 365)