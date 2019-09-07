الأمم المتحدة تبحث خطة شاملة وخارطة طريق لدعم حكومة حمدوك في الخرطوم

حصلت حكومة رئيس الوزراء الجديدة على دعم الأمم المتحدة التي عقدت منتدى خاص يستمر لمدة ثلاثة أيام عن كيفية دعم منظمات الأمم المتحدة لحمدوك.

وخاطب رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة التنسيقي المنعقد في الخرطوم اليوم (السبت).

ويناقش الاجتماع الذي يستمر لثلاث أيام خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.

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وقال د.عبد الله حمدوك بحسب “تاسيتي نيوز” إن شعار الثورة “حرية، سلام وعدالة” سيشكل مستقبل البلاد، وأنه يتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة. وأضاف: “نتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دوراً رائداً في تنظيم الدعم الدولي ونأمل أن نرى نهجاً شاملاً لهذا الجهد. متوقعاً أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة تتناول التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتم صياغتها وفقًا لأولويات الحكومة الانتقالية وتراعي المبادرات المحلية والنُهج القائمة على الطلب.

من جانبها أكدت منسقة الأمم المتحدة المتحدة للشئون التنموية والانسانية قوي يوب سون أن الأمم المتحدة شريك موثوق وصادق للشعب والحكومة الانتقالية في السودان، مراهنة على تحلي الامم المتحدة بالمرونة والذكاء والابتكار للاستجابة للأولويات والاحتياجات الناشئة للبلد.

“وقال بيان من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في السودان طلعه”تاسيتي نيوز” انه في اطار مجهودات الامم المتحدة المستمرة لدعم شعب السودان، صدرت توجيهات من الأمين العام للأمم المتحدة كانت بدايتها بهذا الاجتماع بهدف التوصل لقراءة مشتركة حول الوضع الحالي في البلاد واستكشاف المجالات الرئيسية التي يمكن أن تقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية. متوقعا أن يقدم الاجتماع منهجا منسقا ومتماسكا للأمم المتحدة يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع أولويات الحكومة الانتقالية، ويقدم خارطة طريق لمنظومة الأمم المتحدة وانخراطها مستقبلا لضمان نجاح الحكومة الانتقالية.

ونقل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان نيكولاس هايسوم، تهنئة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الوزراء وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية، وتعهد بدعم الأمم المتحدة لعملية الانتقال، مؤكداً أنه “إذا كنا قد توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، ينبغي علينا أن نتوقع المثل من الأمم المتحدة”.

ويستضيف الاجتماع خبراء وطنيين ودوليين يقدمون عروضاً حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في البلاد خلال المراحل الحالية والمستقبلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)