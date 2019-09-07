حميدتي يقود وفداً للمشاركة في مراسم توقيع الصلح بين البني عامر والنوبة

أكدت المصادر أن عضو المجلس السيادى وقائد قوات الدعم السريع الفريق حمدان دقلو سيقود الوفد الحكومي للمشاركة فى مراسم توقيع الصلح بين قبليتى البني عامر والنوبة غداً الأحد بمدينة بورتسودان.

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ويضم وفد دقلو بحسب “تاسيتي نيوز” كلا من حسن محمد القاضي(أحد قيادات الشرق)ومحمد حسن التعايشي فضلاً عن ممثلين للأجهزة الأمنية والشرطية والاستخبارات.

وشهدت بورتسودان صراعاً بين البني عامر والنوبة خلال الفترة الماضية راح ضحيته عدداً من أفراد القبيلتين حيث أفلحت جهود حكومية فى إجراء معالجات عاجلة بينها إقالة كلا من الوالي ومدير أمن الولاية وفقاً لتوصية دفعت بها قيادات من الولاية و أدت لعودة استقرار الأوضاع فى المدينة مجدداً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)