لجنة جنوب سودانية لإدارة ملف التفاوض بين الخرطوم والحركات المسلحة

أعلنت جمهورية جنوب السودان، تشكيل لجنة حكومية، لتولي ملف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الموجودة بالعاصمة جوبا، في إطار مبادرة الرئيس سلفاكير ميارديت؛ لتحقيق السلام في السودان.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس سلفاكير أتينج ويك أتينج بحسب (الاناضول) إن سلفاكير شكل لجنة خماسية برئاسة توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية، ينوب عنه مييك ايي الوزير بمكتب الرئيس، وعضوية كل من وزير الكهرباء ضيو مطوك، ومسؤول الشؤون الإنسانية مناسا لومولي، ومدير جهاز الأمن الوطني أكول كور”.

Advertisements

وأشار ويك أتينج، أن لجنة التفاوض التي تم تشكيلها وصلت الخرطوم لإطلاع حكومتها على الجهود التي توصل إليها الرئيس سلفاكير، مع فصائل الجبهة الثورية السودانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح ويك أتينج أن “اللجنة ستقوم أيضاً بتسليم خطاب يدعو الحكومة السودانية لإرسال وفدها المفاوض إلى جوبا، للجلوس مع قادة الحركات المسلحة الموجودة حالياً في عاصمة جنوب السودان”.

وبعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تقدم سلفاكير بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة السودانية، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

والأربعاء الماضي، اختتم سلفاكير اجتماعات مع الجبهة الثورية السودانية، بعد إعلانها التوحد تحت قيادة جديدة واحدة بجوبا، تمهيداً لانطلاقة المفاوضات المباشرة مع الحكومة الجديدة في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)