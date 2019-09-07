وقفة احتجاجية لغياب وزارة السياحة عن التشكيل الحكومي غداً الأحد

التاريخ: 07-سبتمبر-2019
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يزمع عاملون ونشطاء في قطاع السياحة تنظيم وقفة احتجاجية غداً (الأحد) أمام مقر وزارة السياحة والحياة البرية بمنطقة “المنشية” شرقي الخرطوم احتجاجاً على عدم تسمية وزارة مختصة بالسياحة ضمن تشكيلة الوزارات الجديدة.
وتداول العاملون بقطاع السياحة بحسب “تاسيتي نيوز) نشرات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ومنصة “الفيسبوك” للحصول على دعم للقطاع.
وأحرز السودان تقدماً في صناعة السياحة في السنوات الماضية، ويقدر دخل السياحة الذي يدخل الخزانة العامة بقرابة مليار دولار في العام.
وشهد السودان في السنوات الماضية عمليات تنقيب نتجت عنها كشوفات أثرية غيرت الكثير حول مسلمات في تاريخ السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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