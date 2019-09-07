حمدوك: الحركات المسلحة جزء أصيل في عملية التغيير

قال رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، إن الحركات المسلحة تعتبر جزءاً أصيلاً في عملية التغيير التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأضاف أن الأجواء مواتية لتحقيق السلام الشامل في كل ربوع البلاد.

وامتدح حمدوك خلال لقائه في مكتبه بمجلس الوزراء، يوم السبت، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، جهود حكومة دولة جنوب السودان في دعوة الحركات المسلحة، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، خاصة وأن الأوضاع مواتية لتحقيق السلام الشامل مع الحركات المسلحة بالبلاد .

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وأكد بحسب الشروق – أن المرحلة مواتية للتحاور مع الحركات المسلحة، باعتبارها جزءاً أصيلاً في عملية التغيير .

من جانبه، أكد المستشار توت قلواك حرص حكومة جنوب السودان واستعدادها لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن استقرار السودان استقرار لدولة الجنوب، مقدماً التهنئة للحكومة الجديدة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)