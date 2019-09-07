“البجا القومي” يدعم ترشيح هاشم شيخ طه بمجلس الوزراء

أكد مؤتمر البجا القومي دعمه لترشيح المهندس هاشم شيخ طه، ضمن تؤليفة مجلس الوزراء. وأعلن الحزب من خلال بيان، أن مقعد الشرق بمجلس الوزراء حق مكفول لشرق السودان، وفقاً لتمثيل الأقاليم في مؤسسات الأجهزة التنفيذية الاتحادية.

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وقال بيان ممهور بتوقيع رئيس مؤتمر البجا القومي، ضرار أحمد ضرار ، إن الحزب أطلع على حيثيات تعيين مجلس الوزراء وحالات الشد والجذب في مقعد الشرق الذي يعتبر حقاً مكفولاً لشرق السودان، وأضاف البيان “نحن ارتضينا المهندس هاشم شيخ طه، وهو ما تم ترشيحه من قبل رئيس الوزراء ورفضه البعض، ونؤكد تضامننا مع حمدوك في ترشيح مهندس هاشم شيخ طه”.

وامتدح الحزب بحسب الشروق – مجهودات رئيسي مجلس السيادة والوزراء في ترتيب البيت السوداني، كما أكد تضامنه مع كافة القضايا الوطنية، وأولاها حفظ السلام وتمكين العدالة والحرية، كما ثمن المجهودات الحثيثة في رأب الصدع لقضية النزاع بولاية البحر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)