تفاصيل أقوال الشهود في محاكمة “البشير” ومبالغ ضخمة لمؤسسات حكومية وخاصة

قال الشاهد الأول ويعمل محاسباً بجامعة إفريقيا العالمية خلال الإدلاء بشهادته في محاكمة الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” والتي انعقدت يوم السبت بمعهد القضاة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

قد تسلم تبرع من رئاسة الجمهورية لصالح التعليم الالكتروني بالجامعة ومشاريع الجامعة الزراعية، وأقر باستلامه 4 ملايين يورو من رئاسة الجمهورية، مشيراً بأن المبالغ يتم تسلمها عبر مدير الجامعة د. كمال عبيد، ويودعها في حسابين ببنك ام درمان الوطني وبنك الشمال الاسلامي.

كما استمعت المحكمة إلى اللواء ركن ياسر بشير مدير مكتب الرئيس بالقيادة العامة للجيش، وقال ان الرئيس سلمه اموالاً لتوزيعها على المؤسسات الحكومية والخاصة.

Advertisements

واقر بتسليمه أربعة ملايين يورو لجامعة افريقيا العالمية، ومبلغ اثنين مليون يورو للتصنيع الحربي، واثنين مليون يورو لوزارة الدفاع، ومبلغ اثنين مليون و ٢٥٠ يورو، مشفى علياء الطبي، واثنين مليون يورو للسلاح الطبي، وخمسة ملايين يورو لقوات الدعم السريع .

وقدم الشاهد مستندات استلام بكل هذه المبالغ التي قام بتسليمها للجهات المذكورة.

وتغيب شاهد الدفاع الثالث عن الجلسة، مدير مكتب الرئيس المعزول الاستاذ حاتم حسن بخيت بسبب المرض.

وتتواصل محاكمة الرئيس السوداني المعزول، للجلسة الرابعة وسط اجراءات امنية مشددة، وكانت المحكمة قد وجهت إليه تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي خلال جلسة محاكمته الثالثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)