السفير السعودي: المملكة ستواصل دعمها للسودان الشقيق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان، علي بن حسن جعفر، أن المملكة العربية السعودية تربطها بالسودان علاقة الدين واللغة والأخوة، وشدد خلال حضوره تدشين توزيع مساعدات المتضررين بنهر النيل، على أن السعودية ستواصل دعمها للسودان الشقيق.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دشن مشروع توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان، وحضور والي نهر النيل المكلف، اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بولاية نهر النيل.

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وأشاد والي نهر النيل المكلف في كلمته، بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان، وتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على وقوفهما مع السودان وتقديم المساعدات الإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

وامتدح راعي منظمة الاغتنام، د. عبدالله أحمد التهامي، بحسب الشروق – بجهود المملكة المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، وأوضح أن المركز سيقدم في المرحلة القادمة 100,000 كرتون تمور و24,000 سلة غذائية للفقراء والمحتاجين، موضحاً أن الجسر الجوي للسودان حوى طائرتين تحملان 1000 خيمة و6,000 بطانية و2,000 فرشة و1,500 سلة غذائية، بالإضافة إلى أدوية ومعدات طبية تزن 5 أطنان سيتم توزيعها على ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض.

يشار إلى أن فريق المركز وقف على المناطق المتضررة بولاية “نهر النيل” بمنطقة “أم رهو” بوحدة “سيدون” الإدارية بمحلية “الدامر” التي أصيبت بأضرار مادية جسيمة وتم تسليم الخيام والفرش والأغطية والسلال الغذائية للمتضررين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)