الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيدات بدعم السودان لتجاوز التحديات

جدد الاتحاد الأوروبي، السبت، التأكيد على الوقوف مع الاستقرار والسلام في السودان، ومساعدته في تجاوز تحدياته الاقتصادية.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، جان ميشيل دوموند، في تصريحات إعلامية عقب لقائه رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، أنه “أبلغ رئيس المجلس السيادي، دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر”.
وأشار إلى “التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان”.
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