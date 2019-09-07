البرهان يستقبل رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي المنصرف

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالسودان جان ميشيل ديموند بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد .

وأكد السفير ميشيل في تصريحات صحفية عقب اللقاء وقوف ودعم الإتحاد الأوروبي للإستقرار والسلام بالسودان، مشيرا إلى أن استقرار السودان يساهم في استقرار كل الاقليم، موضحا إستعداد الاتحاد الأوروبي مساعدة السودان في تجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها.

وقال ميشيل إنه ابلغ رئيس مجلس السيادة دعم الإتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر.

وأشار السفير ميشيل الى التغيرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، وأن هذه التغيرات قادت الإتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرارا بإلغاء تعليق عضوية السودان، لافتا إلى أن الاوضاع باتت الآن مواتية لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب.

وعبر السفير ميشيل عن تفاؤله بمستقبل زاهر للسودان بما يملكه من موارد طبيعية في ظل التحول الديمقراطي ليمثل نموذجا للنجاح في المنطقة.