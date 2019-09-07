"شعبة الماشية" تشن هجوماً عنيفاً على غرفة المصدرين

شنت شعبة مُصدري الماشية هجوماً عنيفاً على الغرفة القومية للمصدرين، وحملتها مسؤولية التلاعب الذي يحدث في قطاع الصادر، وشددت على أن الغرفة تستغل صلاحيات الشعبة وتُصدر إفادات لمصدرين دون علم الشعبة ما أسفر عن ظهور أسماء أعمال وشركات وهمية ليست لها علاقة بالصادر أضرت بالتصدير.

وكشفت الشعبة أن الغرفة القومية للمصدرين أصدرت إفادات تزكية ما أدى إلى تراجع صادر المواشي.

وحمل المصدرون وزارة التجارة التلاعب الأكبر خاصة إدارة الصادر، واتهموها بعدم المسؤولية، وأشاروا إلى أن إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان تتحمل جزءا من المسؤولية لعدم وضعها سياسة واضحة وشفافة لسعر صرف عائدات الصادر بجانب إدارة السياسات ببنك السودان، ونوهوا إلى أنها لم تستشرهم في وضع السياسات المفيده للصادر.

وانتقد المصدرون البنوك التجارية لإصدارها واعتمادها استمارات صادر لجهات غير مؤهلة دون أدنى مسؤولية، وأشاروا إلى أن البنوك التجارية همها الأول والأخير عمولتها على الاستمارات، بحسب صحيفة السوداني.