الجيش الليبي يصد هجوما استهدف مواقعه بمحيط طرابلس

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن صد هجوما استهدف مواقع للجيش بمحيط العاصمة طرابلس، غربي البلاد، وكبدها خسائر كبيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الوفاق الوطني المعترف بها دوليا إحرازها تقدما ضد الجيش على محاور طرابلس.

وقال المسماري، في مؤتمر صحافي نقلت تفاصيله قناة "ليبيا روحها الوطن" التي تبث من بنغازي، إن "الجماعات الإرهابية بدأت اليوم.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.